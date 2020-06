Geen besmettingen in verpleeghuizen waar versoepelde bezoekregeling werd getest

Strenge richtlijnen

Onderzoeksleider Jan Hamers zegt tegen de NOS dat de behoefte aan meer bezoek en contact erg groot is. ,,De meeste bewoners leven op nu ze weer familieleden over de vloer hebben. Het personeel is dan ook erg blij voor bewoners en naasten, maar ze zijn ook bang voor besmettingen.”



Wel is het zo dat fysiek contact nog steeds niet mogelijk is en dat er nog steeds strenge richtlijnen zijn. ,,Die verschillende maatregelen zijn er niet voor niets, en er is veel begrip van naasten. Maar soms gaat het niet goed, het vermijden van fysiek contact is bijvoorbeeld moeilijk”, aldus Hamers.



Een verdere versoepeling van de bezoekregelingen in de verpleegtehuizen zit er - ondanks de eerste positieve resultaten - niet in. ,,De druk neemt toe, maar als je meer bezoek wil toelaten dan moet je ook losser omgaan met de richtlijnen.”