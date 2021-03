Geen enkel debat of interview maakt mij deze verkiezingen aan het twijfelen

Eerste hulp-verpleeg­kun­di­ge Marcel kreeg zelf corona en valt nu terug in salaris, een vangnet ontbreekt

15 maart Besmet met corona in de zorg. En dan na een jaar terugvallen in salaris omdat je nog steeds ziek bent. Eén van hen is de Eindhovense verpleegkundige Marcel van Loon. Hij heeft zenuwschade, waarschijnlijk blijvend. Hij vindt dat er een financieel vangnet moet komen voor werknemers die in de zorg corona opliepen.