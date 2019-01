Geen extreme sneeuwval, toch drukste spits ooit: hoe kan dat?

Op veel snelwegen - de A2, A27, A28, A50 en A73 bijvoorbeeld - is sprake van enorme vertragingen. Maar ook op veel provinciale wegen is het spekglad en gaat het daarom stapvoets, zegt ANWB-woordvoerder Arnoud Broekhuis. Bij de ANWB zien ze dat het op veel wegen wel doorrijdt, maar heel traag. ,,Het aantal ongelukken valt relatief mee. Maar het gaat gewoon erg langzaam.”

Het vorige record stond ‘op naam van’ 11 december 2017. Toen stond er 1461 kilometer file in Nederland. Toen was er wél sprake van extreme sneeuwval en gaf het KNMI code rood af. Vandaag hield het weerinstituut het bij code geel, en toch gaat het filerecord er dus aan. Wat heet, het wordt verpulverd. ,,Het is steeds drukker op de weg”, heeft Broekhuis de simpele verklaring.

De nummer drie in het klassement van drukste spitsen ooit is 1 november 2018 met 1135 kilometer. Toen was er niet eens sprake van sneeuw of andere extreme weersomstandigheden, het was gewoon ontzettend druk. ,,De lengte van de files verbaast ons”, zei de ANWB toen. Op nummer vier staat 31 oktober 2017. Toen stond er 1016 kilometer.