Geen grote incidenten gemeld over drukte, wél winkelcentrum kortstondig ontruimd

Er zijn vandaag geen grote incidenten gemeld qua drukte of aanverwante problemen waardoor handhaving van de coronamaatregelen niet mogelijk was. Dat zegt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad, de overkoepelende instantie van de 25 veiligheidsregio’s. In Purmerend werd wel een winkelcentrum kortstondig ontruimd vanwege de grote toeloop.

Daardoor konden de veiligheidsmaatregelen die verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten tegenaan niet meer worden gehandhaafd in winkelcentrum Willem Eggert en ontstond een ‘onverantwoorde situatie’. In overleg met de beveiliging werd daarop besloten winkelcentrum met zo'n 50 winkels te ontruimen, meldde Handhaving Purmerend op Twitter. Na een tijdje werden bezoekers weer gedoseerd toegelaten. Voor de maatregel was veel begrip, stelt de gemeente op Twitter.

In winkelcentra en bouwmarkten was het vergeleken met vorige weekeinden wel weer wat drukker maar het beeld is dat iedereen rekening met elkaar houdt. Gemeenten waar problemen waren in het verleden namen maatregelen en dat lijkt effect te hebben. Ze maken onder andere gebruik van belijning, routebeschrijvingen en cityhosts om mensen de juiste kant uit te sturen of aan te spreken op hun loopgedrag.

Den Bosch, Breda, Amsterdam

In Den Bosch was het vergeleken met vorige zaterdag rustiger, meldde een adviseur van Stadsbeheer die zelf in het stadscentrum aanwezig was. Aantallen kon hij niet noemen, maar op het oog leek het rustiger, zo zegt hij. Vorig weekend was het Moederdag, iets dat veel mensen op de been bracht. In Den Bosch is drie weken geleden een test begonnen met belijning zodat mensen rechts blijven lopen, en wordt de drukte met camera's actief gemonitord. De stad heeft ook cityhosts ingezet en extra openbare toiletten geplaatst, omdat de horeca dicht is.

De druktemeter van de gemeente Breda die laat zien hoe druk het is in de binnenstad, gaf zaterdagmiddag aan dat het rustig is gebleven in het centrum. Zaterdagmiddag was het in Breda fase groen. "De binnenstad is rustig", antwoordde de gemeente aan de gebruikers. De druktemeter baseert zich op gegevens van onder meer toezichthouders, camerabeelden en gegevens over drukte in parkeergarages.