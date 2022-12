Geen hoger beroep Openbaar Ministerie in strafzaak MH17: ‘zeer tevreden met duidelijkheid vonnis’

Het OM stelt dat een hoger beroep voor de nabestaanden een grote belasting betekent, ‘omdat zij dan nog langer in onzekerheid blijven over de uitkomst van de strafzaak’. De vonnissen van medio november bieden de nabestaanden volgens justitie zekerheid ‘over een aantal belangrijke onderwerpen’. Ook zijn de vonnissen - die overwegingen bevatten over de bewijswaarde van getuigen- en deskundigenverklaringen, beeldmateriaal, tapgesprekken en over de aard van het gewapende conflict dat in juli 2014 in Oost-Oekraïne aan de gang was en de rol van de Russische Federatie daarbij - bruikbaar in de parallelle (civiele) procedures die zijn aangespannen naar aanleiding van het neerhalen van MH17.