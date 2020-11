Geen landelijk verbod op carbidschieten, in Oost-Nederland mag het op veel plekken knallen

De kans dat er in Oost-Nederland rond de jaarwisseling op veel plekken met carbid wordt geschoten is een stuk groter. Er komt geen landelijk verbod. Voor liefhebbers van de doffe dreunen is dat goed nieuws. Het is nu aan de burgemeesters om het carbidschieten wel of niet toe te staan.

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. ,,In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken”, aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Vanavond kwamen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s met minister Ferd Grappenhaus bij elkaar en hakten ze de knoop door.

Het is nu aan de burgemeesters of ze het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw willen verbieden. In het buitengebied van Kampen mag er geschoten worden, zo liet burgemeester Bort Koelewijn al weten. De veiligheidsregio’s IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland sloten zich rap bij hem aan. Koelewijn reageerde vanavond op Twitter: ,,Opgelucht! Er blijven wel uitdagingen om alles in goede banen te leiden. Maar daar blijft gelukkig ruimte voor bestaan.’’

Traditie

Kampen geldt als informele hoofdstad van het traditionele schieten met carbid -dat niet als vuurwerk geldt- en melkbussen. Vroeger leidde het schieten er tot dagenlange rellen en veel schade, inmiddels heeft Koelewijn het enigszins weten te reguleren: op vaste tijden en plekken binnen de gemeente mag het los.

De Kamper burgemeester kreeg steun van zijn IJssellandse collega’s; een verzetje moest mogelijk zijn rond oud en nieuw, was de gedachte. En ook in Twente en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kozen de gezamenlijke burgemeesters twee weken geleden collectief voor het toestaan van schieten met carbid, al dan niet in combinatie met een meldingsplicht of vergunningsplicht. Ook het noorden van het land wil knallen.

Brummen tegen

De bestuurlijke eensgezindheid in carbid country Oost-Nederland over dat carbidschieten moet kunnen, is barstjes gaan vertonen. Burgemeester Alex van Hedel van Brummen (dat valt onder Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) bekijkt of hij -voor dit coronajaar- een lokaal carbidschietverbod kan regelen. Meerdere gemeenten in de Randstad, waaronder Den Haag en Delft, kozen al voor dat verbod.

Eerder lieten de vakbonden van politie en boa’s weten voor een landelijk verbod op carbidschieten met de jaarwisseling te zijn. Een handelaar uit de Randstad kwam er afgelopen weekeinde achter dat er gevaren aan het schieten zitten.

Vervoeren vuurwerk verboden

Het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat betekent dat als iemand met vuurwerk al lopend of in de auto over straat gaat, die persoon in overtreding is. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad gezegd. Handhavers gaan hierop controleren.

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s wilden graag dat het bezit van vuurwerk ook zou worden verboden, maar dat is volgens de minister net een brug te ver. ,,Dat ligt juridisch te ingewikkeld.” Het vervoeren van vuurwerk vanuit België en Duitsland mag ook niet. ,,Hiertegen kun je optreden.”

Het is de 28e ‘coronavergadering’ van de 25 burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) sinds het uitbreken van het virus.