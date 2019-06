Geen nieuwe meldplicht voor Volkert van der Graaf

Auto rijdt in op fietsers in Amsterdam, ooggetuige beschul­digt advocaat ten onrechte

16:21 Vals beschuldigd worden van een ernstig strafbaar feit. Strafrechtadvocaat Juriaan de Vries heeft in zijn loopbaan wel eens iemand verdedigd die ten onrechte werd beschuldigd van diefstal met geweld. Nu is de raadsman zélf slachtoffer geworden van een pijnlijke persoonsverwisseling. ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, laat hij aan deze krant weten.