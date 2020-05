Geen noodtoiletten op het strand. Je mag weer naar de wc bij een strandtent (maar niet overal)

Er komen geen noodtoiletten bij de strandovergangen aan de Zeeuwse kust. In plaats daarvan mogen strandtenthouders hun toilet openen, mits die via de buitenzijde toegankelijk is.

Dat heeft Veiligheidsregio Zeeland besloten na landelijk overleg. Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zei eerder al tegen de PZC er rekening mee te houden dat met Hemelvaart mensen door het mooie weer de natuur en de stranden opzoeken. Omdat toen nog het idee was dat openbare toiletten gesloten zouden zijn, dacht de VRZ erover bij strandovergangen tijdelijke toiletten te plaatsen.

Openbare toiletten langs de kust open

Maar na uitvoerig overleg met andere veiligheidsregio’s is besloten om langs de hele Nederlandse kust één en dezelfde regel te stellen. Per direct mogen openbare toiletten op het strand en bij strandovergangen open. Ook de toiletten bij strandtenten mogen per direct open, mits ze vanaf het strand bereikbaar zijn en mensen dus niet binnendoor hoeven te lopen. Toiletten binnenshuis blijven gesloten. De strandtenten zijn nog gesloten, alleen afhaal is mogelijk. De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven dicht. Ook het verhuren of uitlenen van strandbedden mag niet tot 1 juni. Dit om drukte op terrassen te voorkomen en om te zorgen dat controle op de coronaregels mogelijk blijft.

Maar waar is nu een wc open?

Welke toiletten wanneer open zullen gaan, is niet bekend. Dat is, zegt de Veiligheidsregio, de verantwoordelijkheid van exploitanten of ondernemers. ,,Afgezien van de strandtenten, was dat normaal ook zo”, zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland. ,,Want veel van de toiletten - beheerd door gemeenten of stichtingen die stranden exploiteren - openden toiletten vaak pas per 1 juni.”