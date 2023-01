Geen ov-chipkaart meer nodig: zo werkt inchecken met je betaalpas

Heb je jezelf na lang snoozen eindelijk naar het station gesleept, ben je je ov-chipkaart vergeten. Geen fijne start van de dag. Is dit herkenbaar? Weet dan dat dit verleden tijd is, want vanaf dinsdag 31 januari 2023 kun je bij de meeste treinen, bussen en metro’s inchecken met je betaalpas. Hier lees je hoe dat werkt.

Zo werkt inchecken met je betaalpas

Het inchecken met de betaalpas gaat vrijwel hetzelfde als bij een ov-chipkaart. Loop op het station naar het incheckpoortje en pak je betaalpas uit je zak. Houd hem voor het poortje en… klaar is kees! Je bent ingecheckt. Je ziet nu op het schermpje van het incheckpaaltje ‘IN Betaalpas’ en hoort het welbekende piepje. Aan het eind van de reis houd je je betaalpas weer voor het uitcheckpoortje en zie je ‘UIT Betaalpas’ op het scherm.

Het is wel belangrijk dat je je betaalpas uit je portemonnee haalt, omdat je anders misschien per ongeluk met meerdere kaarten incheckt.

Met deze betaalpassen kun je inchecken

Voordat je je ov-chipkaart in de prullenbak gooit, is het goed om te weten dat nog niet alle betaalpassen geschikt zijn om mee in te checken. Alleen passen van deze banken werken:

ABN AMRO ASN Bank Bunq ING Rabobank RegioBank SNS

Heb je een rekening bij een andere bank, zoals Triodos, dan moet je nog even geduld hebben.

Zo check je in met je mobiel

Ben jij een van de mensen die tegenwoordig bijna nooit meer een portemonnee meeneemt en altijd via mobiel betaalt? Dan kun je ervoor kiezen om in te checken met je smartphone. Het inchecken met je mobiel gaat in principe hetzelfde als met een betaalpas: haal je telefoon uit je broekzak en hou hem voor het incheckpaaltje. Het is wel vereist dat je een smartphone met NFC hebt. Dat is een draadloze technologie die het mogelijk maakt om informatie tussen twee apparaten uit te wisselen.

Smartwatch

Mensen die vaak betalen met een smartwatch hebben geluk: zij kunnen ook inchecken met het horloge. Ook hierbij geldt dat NFC geïnstalleerd moet zijn.

Reishistorie inzien

Reis jij vaak voor bijvoorbeeld werk vaak vanaf station Arnhem naar een andere stad? Dan is het fijn dat je je reiskosten kan declareren. Dat kan ook gewoon met de pinpas, smartwatch of mobiel! Je moet daarbij je betaalpas koppelen aan je NS-account of invoeren bij de OVpay-app.

Zo zie je het op je rekening

Uiteraard kun je het ook op je rekening zelf zien. Daarbij heeft de betaling altijd een betaalkenmerk dat begint met NLOV en daarna veertien cijfers en letters heeft.

Na het inchecken

Ben je iemand die iets te eten of drinken wil halen op het station? Bijvoorbeeld een kop koffie voordat je de trein in stapt? Of een lekkere koek van de Kiosk? Dan kun je gewoon met de betaalpas waarmee je net hebt ingecheckt betalen. Je blijft gewoon ingecheckt.

Niet uitchecken

Bij sommige stations kom je het station niet in of uit zonder door een poortje te gaan. Bij andere stations kun je het station verlaten zonder uit te checken. Als je dat per ongeluk doet terwijl je bent ingecheckt met je betaalpas, wordt er 20 euro van je rekening afgeschreven. Dit was ook al het geval bij de reguliere ov-chipkaart.

In deze gevallen blijf je je ov-chipkaart gebruiken

Misschien reis je vaak tijdens de spitsuren. Het kan dan extra druk zijn in de coupés van de tweede klas. Wellicht wil je daarom upgraden naar de eerste klas. Als je dat wil, moet je toch je ov-chipkaart meenemen. Je reist namelijk altijd tweede klas als je betaalt met je pinpas, smartwatch of mobiel. Ook andere abonnementen, zoals het dalurenabonnement, werken niet als je incheckt met je betaalpas.

Kortom: je hoeft je ov-chipkaart voortaan niet meer standaard in je tas te doen. Maar als je het gewend bent, kan het natuurlijk wel!

