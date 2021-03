Géén Q-koortsvergoeding voor een op de vijf slachtoffers

Dodelijk ongeval bij spoorweg­over­gang in Zenderen, treinver­keer richting Deventer en Zwolle ligt plat

7 maart Op de Zeilkerweg in Zenderen is zondag aan het einde van de middag een bestelbusje in botsing geraakt met een goederentrein. Het busje werd honderden meters meegesleurd door de trein. De bestuurder van het busje overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De hele avond rijden er geen treinen van Zwolle en Deventer richting Enschede.