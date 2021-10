Geen spoor van de bestuurder na een eenzijdig ongeluk: slinks trucje of paniekreactie?

In Zeewolde vluchtte drie weken geleden een bestuurder nadat hij meerdere keren over de kop was geslagen, in juni strandde een automobilist in een Nijkerkse sloot en vertrok, in Apeldoorn bleef een ravage achter op een grote kruising en in Dronten klauterde zelfs iemand ’s nachts uit de auto te water om huiswaarts te keren.