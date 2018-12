Geen straf voor Sandra die Jip de kip stal uit kunstproject

Sandra van de Werd, de vrouw die in januari 2016 een kip meenam uit een studieproject op de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam wordt schuldig verklaard aan diefstal, maar krijgt verder geen straf. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald.

Bij de 55-jarige Sandra was er in 2016 geen twijfel toen ze hoorde van het bestaan van Jip de kip, en de naderende dood voor het dier. Ze besloot direct om de kip te redden uit de kleine kooi op de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, waar het dier op dat moment verbleef.

Jip de kip zat al een paar dagen in de ren in de kantine op de school. Ze werd daar door student Rick Busscher gebruikt voor een kunstproject over het eten van vlees. Studenten konden daar stemmen over het lot van de Jip. Moet ze geslacht worden, of mag ze blijven leven? Student Rick had de hobbykip meegenomen van zijn opa

Sandra, actief als activiste bij het Comité Dierennoodhulp, hoorde van het bestaan van Jip en besloot zelf over haar lot te bepalen. Ze pakte een speciale tas om dieren te vervoeren, stevende de kantine in en pakte Jip uit haar hok. Met kip en al is ze vervolgens de Hogeschool uitgelopen. In het lege hok restte alleen een briefje en een pak met ‘vegetarische kipstuckjes’.

Eenmaal buiten werd ze ingehaald door een studente van de hogeschool, die na een uur inpraten op Sandra de kip tot grote frustratie niet terugkreeg. Uiteindelijk heeft de politie de activiste én de kip meegenomen.

Hulpbehoevend

Sandra kreeg een boete van 200 euro, maar weigerde die te betalen. Zij vond dat ze geen diefstal had gepleegd, maar een hulpbehoevend dier had geholpen – en dat is een wettelijke verplichting volgens de Wet Dieren.

Nu, bijna drie jaar later, heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld dat de omstandigheden waaronder de kip in haar hok werd gehouden niet zodanig slecht waren dat de kip om die reden hulpbehoevend was. Er was dan ook geen sprake van overmacht wegens een hulptoestand.

Omdat de kip niet hulpbehoevend was, was er ook geen sprake van een situatie waarin de activiste werd gedwongen om het dier uit zijn of haar lijden te verlossen.

De rechter heeft daarom vandaag besloten Sandra te veroordelen voor diefstal: zij heeft de kip zonder toestemming meegenomen en ze had niet de bedoeling om de kip uiteindelijk terug te geven. Maar: omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak is behandeld en omdat de activiste geen strafblad heeft, legt de rechtbank haar geen straf op.