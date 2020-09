Geen vaccinatieplicht, wel mogelijk ic-verbod voor niet-gevaccineerd ziekenhuispersoneel

video Maurice de Hond staat in groot medisch vakblad: ‘Laat de critici maar komen’

7 september Opiniepeiler Maurice de Hond maakt vandaag zijn debuut in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Samen met een longarts beschrijft hij in het belangrijkste medische vakblad van Nederland hoe het coronavirus zich ook via microdruppels verspreidt.