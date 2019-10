Geen vervolging voor docent die na winst Baudet vroeg: ‘Volkert, waar ben je?’

Het Openbaar Ministerie (OM) startte een onderzoek waarbij de docent als verdachte werd aangemerkt en werd verhoord door de politie. Duidelijk is dat de man verwees naar de moord op Pim Fortuyn in 2002, door Volkert van der Graaf. Het OM ziet in juridisch opzicht geen grond voor vervolging. Voor bedreiging of opruiing moet iemand de opzet hebben om een ander vrees aan te jagen of anderen te bewegen om een strafbaar feit te plegen.

Naast het ontbreken van opzet, vindt het OM dat er geen sprake is van bedreiging of opruiing. De zin ‘Volkert, waar ben je?’ is hiervoor onvoldoende concreet. Volgens het OM wordt er niet daadwerkelijk gedreigd. Ook is er geen sprake van een directe oproep tot het plegen van een strafbaar feit. Daarom is de aangifte geseponeerd en is de man is niet langer verdachte.