Geen zomer meer, maar ook nog geen herfst

We kregen even een voorproefje van de herfst vanmorgen met windkracht 7 aan de kust (bij windkracht 8 mag het storm heten) en buien en bewolking door het hele land. In de loop van de dag is het in grote delen van het land opgeklaard. Het is wel een tikkeltje fris voor de tijd van het jaar. Raymond Klaassen van Weerplaza: ,,September is wisselvallig, het kan alle kanten op. Al liggen de temperaturen rond deze tijd doorgaans rond de 19 graden, en zitten we daar nu onder met zo'n 16 à 17 graden.’’