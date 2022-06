Geert filmt als hij door Utrecht fietst en is wereldwijde hit: zelfs in San Franscisco en Riyad kijken ze mee

Advocaat Sébas Diekstra woest over aantijging van stichting Music#MeToo: ‘Donder toch op’

Advocaat Sébas Diekstra is razend over een mail die hij heeft gekregen van de Stichting Music#MeToo waarin hij wordt bevraagd over grensoverschrijdend gedrag bij ‘een oud-collega’. In een reactie op twitter bijt hij van zich af: ‘Donder toch op met jullie verzonnen onzin’.

24 juni