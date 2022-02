Geert groeide op in vrijheid, Michaele niet, nu wonen ze samen in voormalig ministerie

Het was een dorpje tussen grote bergen in. Vlakbij de grens met Ethiopië. Zo omschrijft Michaele Yirgalem Senafe, de plek waar hij werd geboren en de eerste jaren van zijn leven woonde. Een wat dor gebied met warme temperaturen. Als negenjarige jongen was hij herder en verantwoordelijk voor tientallen schapen, koeien, ezels én bijen. ,,Het werk als herder was leuk. Behalve in oktober. Dan prikten de bijen mijn gezicht kapot.” Hij moet hardop lachen, terugdenkend aan die tijden. ,,Ik was dan echt lelijk.”