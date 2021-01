Geert Wilders bij rechtszaak tegen Pakistaan die hem ‘naar de hel’ wilde sturen

Junaid I. (28) werd in augustus 2018 opgepakt in Den Haag nadat hij een dreigvideo op Facebook had gezet. In die video, opgenomen in de Burger King op het centraal station van die stad, zegt hij: ‘met Gods wil zal ik die hond naar de hel sturen'. De Pakistaan is dan vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd, hij is boos omdat Wilders een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed wil organiseren. De politie wordt getipt over de video en pakt I. de volgende dag, als hij weer op het station is, op.



Op zijn telefoon worden onder meer bewerkte foto’s van Wilders gevonden, bijvoorbeeld waarop het lijkt alsof de politicus is onthoofd. Via een chat op zijn telefoon heeft hij een kennis laten weten dat hij onderweg naar Nederland is om ‘de hond van zijn leven te beroven’. Ook blijkt dat hij Wilders had willen aanvallen bij de Tweede Kamer, de plek waar hij de cartoonwedstrijd wilde organiseren.

Terroristische aanslag

Tijdens de rechtszaak, in oktober 2019, stelt I. dat hij alleen naar Nederland kwam om te demonstreren tegen het plan van Wilders, hij had hem niets aan willen doen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel. De rechtbank veroordeeld hem echter tot een veel hogere straf: tien jaar cel, voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op Geert Wilders. ,,Uit het dossier blijkt dat de verdachte nog altijd het doel heeft om Wilders te vermoorden. Ten slotte verontrust het de rechtbank enorm dat de verdachte op de zitting verklaarde dat de strafzaak hem in Pakistan een positief imago heeft gegeven", zo legde de rechtbank in het vonnis de hogere straf uit.



Wilders kwam tijdens de behandeling van de rechtszaak in eerste aanleg ook al een keer kijken. Toen zag hij, naar eigen zeggen, de Pakistaan kort in de ogen. Donderdagochtend, als het hoger beroep wordt behandeld in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam, is de politicus er weer bij. Bedreigingen zoals die van Junaid I. zijn de reden dat de PVV-leider al jarenlang zwaar wordt beveiligd. Wilders zit in de rechtbank op een paar meter afstand van I. Wel zijn er 4 agenten en een persoonsbeveiliger van Wilders in de zaal.

Bidden voor Wilders

De politicus legt geen slachtofferverklaring af, zei hij na het begin van de zitting om 9 uur. Junaid I. spreekt wel volop. Hij zegt onder meer vijf keer per dag te bidden. Ook voor Wilders. ,,Ik vraag God dat hij niet langer wordt misleid over mijn religie. Geef hem inzicht. Ik heb niets tegen hem als persoon, maar hij is een leider en mensen volgen hem.”

I. houdt vol dat hij vrijgesproken moet worden. ,,Ik kwam in 2018 vanuit Frankrijk naar hier. Ik zag veel video’s over Wilders op social media. Ik wist niet precies wat er aan de hand was, maar zag veel slechte commentaren. Dus ik zag het als mijn taak als moslim om dit te vertellen. Ik woonde al 9 jaar in Europa, in Italië. Dus ik wilde die cartoonwedstrijd stoppen.”

De Pakistaan voelt zich onbegrepen. ,,Toen ik werd aangehouden maakten ze het heel groot en raakte ik in de war. Ze hadden al besloten dat ik een terrorist was. Ze willen mijn motief niet begrijpen.” Wel is hij zich gaan realiseren dat was hij deed, niet goed was. ,,Ik heb geen opleiding, weet niet wat goed en fout is, had geen kennis, gedroeg me als een kind. Maar ik heb nooit iemand pijn gedaan.”

De rechtszaak stond in eerste instantie afgelopen dinsdag gepland, maar omdat de rechter op het laatste moment werd geconfronteerd met een corona-besmetting in haar omgeving werd de zaak twee dagen uitgesteld.

