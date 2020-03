Gegevens miljoenen orgaandonoren 1998 tot 2010 mogelijk op straat

Nederland waarschuwt vakantie­gan­gers: Reis voorlopig niet naar Italië

15:24 In navolging van de strenge maatregelen in Italië vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) het reisadvies voor het land aangepast. Voor heel Italië geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alléén naar het land moeten reizen als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen behoren niet tot die categorie, benadrukt een woordvoerder van BuZa in gesprek met deze site.