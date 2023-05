Geheime oldtimerparadijs van Ad (82) is een attractie: ‘Mijn vader is onlangs overleden, ik ben hier voor hém’

1587 arrestaties Straffe­loos A12 bezetten leidt tot frustratie bij politie: 'Dan zijn we dus niet meer nodig’

Binnen de politie is grote frustratie ontstaan over het feit dat het blokkeren van de A12 in Den Haag zonder strafrechtelijke consequenties blijft. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de bijna 1600 aangehouden klimaatactivisten niet te vervolgen vanwege het ‘vreedzame karakter’ van de de demonstratie. ,,Dan hoeven we de volgende keer niet op te komen draven”, klinkt het cynisch uit de mond van een politieagent.