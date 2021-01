Gehersenspoelde dwazen op Museumplein zullen oprecht gaan geloven dat ze een punt hebben

Kim (25) stierf vlak voor de bevalling van Raff en Tess: ‘Ze zullen blijven weten wie hen ter wereld heeft gebracht’

17 januari Een ongelooflijk drama, daarin mondde de geboorte van tweeling Raff en Tess (nu 1,5 jaar oud) uit. Moeder Kim overleed bij de bevalling. De baby’s overleefden, als een wonder, het wel. Vader Kurt den Brok houdt zich in zijn eentje goed staande, zijn heilige missie is te zorgen dat zijn tweeling voor altijd weet wie hun moeder was.