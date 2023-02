Gekkekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen

Het ministerie wil niet zeggen waar de boerderij ligt. Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het gaat. In 2011 werd voor het laatst de zogeheten ‘atypische variant’ aangetroffen, die spontaan kan ontstaan door ouderdom van koeien. De ‘klassieke’ variant ontstaat door besmet voer. Sinds 1997 zijn daar 88 gevallen van aangetroffen in Nederland.

Vlees eten van een koe met gekkekoeienziekte kan bij mensen de dodelijke ziekte Creutzfeld-Jacob (vCJD) veroorzaken. In mei 2005 overleed een vrouw bij wie als eerste in Nederland een variant van vCJD werd vastgesteld. In 2006 en ook in 2009 overleed er iemand aan, aldus het RIVM over de 'zeer zeldzame hersenziekte’.