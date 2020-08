Gekrulde tenen bij Jesse Klaver, die zo nodig ook nog even moest scoren

UPDATE/VIDEO Onrustig in Utrechtse Kanalenei­land: ME in wijk na autobran­den, vuurwerk­bom en vernielin­gen

23:43 In Kanaleneiland-Noord in Utrecht is het onrustig na berichten op sociale media waarin jongeren werden opgeroepen om vanavond te gaan rellen. Ooggetuigen melden dat de ME met zo'n acht bussen de wijk is binnengereden.