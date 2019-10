Geliefde boswachter Jenny (41) plotseling overleden

Van Leeuwen schreef met veel liefde blogs over haar bevindingen in het Haagse bos en omstreken. ‘Een enorm groot verdriet heeft ons overvallen. We leven mee met haar naasten; haar vriend, ouders en haar familie, maar ook met haar directe collega’s. Het overlijden van Jenny is onwerkelijk en we zullen haar ontzettend missen’, schrijft Staatsbosbeheer op de website.



De boswachter deelde haar liefde voor de natuur met iedereen, vooral met kinderen. Ze liet hen kennismaken met de bijzondere natuur in haar gebieden. ‘Ze had de gave en het enthousiasme om duidelijk te maken waar het over ging en mensen mee te nemen in haar eigen verwondering.’



Jenny van Leeuwen is 41 jaar geworden. Hoe zij om het leven is gekomen is nog onduidelijk.