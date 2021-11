Geliefde ‘Ome Sjaak’ (72) vermoord terwijl hij vocht tegen beruchte bende: ‘Hij vocht als een leeuw’

De gewapende criminelen die verantwoordelijk zijn voor de moord op Sjaak Groot in het Noord-Hollandse Berkhout, zitten vermoedelijk achter meerdere overvallen in de provincie. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van de recherche. De politie vermoedt dat de 72-jarige Sjaak werd doodgeschoten toen hij probeerde de overvallers buiten de deur te houden.

,,Hij moet gevochten hebben als een leeuw. Dat is hem uiteindelijk fataal geworden”, zegt een van zijn beste vrienden. Voor de gouden tip in het lopende onderzoek is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

Wat er zich die zondagavond 13 juni precies in de woning heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Wel is bekend dat een buurtbewoner Sjaak rond 23.00 uur nog binnen op de bank in zijn huis heeft zien zitten, waarbij de twee naar elkaar zwaaiden. Dat was het laatste moment dat hij levend werd gezien. Vermoedelijk zijn de dader of daders ergens na dat tijdstip via de voordeur binnengedrongen, waarna de confrontatie hem fataal werd.

Beruchte bende

De politie vermoedt dat de bende Sjaak uitkoos, omdat ze dachten dat hij als klusjesman veel contant geld op zak zou hebben. Het lijkt er op dat deze bende achter meerdere gewelddadige overvallen zit. Zij zouden, mogelijk in wisselende samenstelling, actief zijn in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn.

Het vuurwapen waarmee meneer Groot is doodgeschoten, is door de politie in een recent onderzoek aangetroffen, zo maakte een woordvoerder gisteren bekend in Opsporing Verzocht. Onderzocht wordt nog bij welke andere misdrijven dit wapen kan zijn gebruikt.

Quote Hij was altijd goed voor iedereen Goede vriend van ‘Ome Sjaak’ De politie heeft camerabeelden van de auto waar de overvallers vermoedelijk in reden. Zij kwamen rond 02.40 uur die nacht aan bij de woning van Sjaak Groot, aan het Oosteinde in Berkhout. Waarschijnlijk hoorde meneer Groot dat de mannen probeerden binnen te komen en volgde daarop een confrontatie. Een paar minuten nadat getuigen een luide knal hoorden, scheurden de verdachten in de auto weg in de richting van Spanbroek.

Geliefd

Ome Sjaak was geliefd in Berkhout, een dorp met circa 2600 inwoners. Sjaak stond altijd klaar voor een ander, zei een goede vriend geëmotioneerd in een eerdere uitzending van Opsporing Verzocht. ,,Hij hielp iedereen. De visser die langskwam met zijn karretje dat gelast moest worden. Iemand met een stukke lamp. Dan kwam er weer iemand voor een apk. Het was een vitaal mannetje met twee gouden handjes, die de hele dag in de weer was. Hij was altijd goed voor iedereen.”

Volgens de politie kende ome Sjaak veel verdriet in zijn leven. Zo verloor hij zijn dochter op 3-jarige leeftijd en overleed zijn vrouw plotseling aan een longembolie. Zijn tweede partner moest hij vorige maand nog begraven nadat zij was gestorven aan het coronavirus. ,,Deze man had al zoveel verdriet gehad. Dan hoef je dat toch niet te doen, zo? Dit is niet te filmen. Als je aan een hartaanval overlijdt, dan heb je er vrede mee. Maar hier heb ik geen vrede mee.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: