Gelovige transgender Anna kan eindelijk zichzelf zijn: ‘Ik heb mijn hele leven toneelgespeeld’

Haar ‘coming out’ heeft 23 jaar in beslag genomen. Het onzekere puberjongetje, en later met zichzelf worstelende jongeman, kreeg verkering, trouwde en bouwde een gezinnetje op in Oud-Beijerland. ,,Ik was in die tijd niet diep en diep ongelukkig, dat kan ik niet zeggen. Maar ik was in elk geval niet ten volste gelukkig. Mijn redding is geweest dat ik een burn-out heb gekregen. In het herstelproces daarvan heb ik geleerd aan mezelf te gaan werken. Ik ben toen in transitie gegaan.’’