Je zou het onaangepast kunnen noemen. Of eigenwijs. Arrogant zelfs. Zelf vind ik antiautoritair een mooi woord om mezelf te omschrijven in de tijd dat ik keer op keer terechtkwam in een conflict. Ik tekende bijvoorbeeld karikaturen van mijn leerkrachten in de schoolkrant, om hun autoriteit te bevechten. Ik ruziede met mijn vrienden toen ze opeens zo’n symbool van onvrijheid droegen als een stropdas. Ik raakte overspannen van een werkgever die me vertelde hoe ik mijn werk moest doen. Inmiddels weet ik: het is een rode draad. Zodra ik ook maar het minste gevoel heb dat iemand wil bepalen hoe ik mijn leven leid, schiet ik in de proteststand.



Er was in zo’n periode maar een ding dat me werkelijk gelukkig zou maken, besloot ik, en dat was totale vrijheid. Geluk zit in de vrijheid te kunnen doen wat je wilt. Iedereen die daar op inbreekt, is de vijand. Alleen: dat klopt niet. Ik had het mis.