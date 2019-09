Gelukkig hebben we de foto's nog: laatste dag voor beroemde Efteling-attractie

De Bobbaan in de Efteling: wie heeft er niet ooit ingezeten? Wie nog een keertje naar beneden wil, moet heel snel zijn. Na vandaag is het namelijk einde verhaal voor de ‘Bob’.

De attractie wordt afgebroken, om plaats te maken voor de nieuwe achtbaan Max & Moritz. De Bobsleebaan werd op 4 april 1985 in gebruik genomen. Het concept van de destijds 3 miljoen euro kostende attractie: in 2 minuten en 10 seconden met 60 kilometer per uur een afdaling van in totaal 20 meter maken.

Vanwege de ouderdom kreeg de Bob steeds vaker met mankementen te kampen. Zo botsten twee sleeën een keer op elkaar bij regenachtig weer.

Zwitsers

In de nieuwe attractie Max & Moritz blijft de 'Zwitserse thematisering’ die de Bob had bewaard, net als het stationsgebouw. Max & Moritz is een ‘dubbele familie-achtbaan’ die speciaal geschikt is voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. De achtbaan kost de Efteling 15 miljoen euro en gaat volgend voorjaar open.

Het naderende afscheid van de Bob leidde deze week tot lange wachtrijen, tot wel een uur. Daarmee was de baan opeens de drukste Efteling-attractie, iets wat de laatste jaren zeker niet het geval was. ,,We merken inderdaad dat de Bob deze dagen erg in trek is”, zei een Efteling-woordvoerder tegen de website Looopings. ,,Natuurlijk willen veel gasten nog een laatste ritje maken.”