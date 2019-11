‘Geluksvogel’ vindt stapel briefjes van 500 euro, maar ze blijken vals

Terug naar Rottumer­plaat: het verlaten ‘paradijs’ in Nederland

15:00 Het ‘paradijs’ van Jan Wolkers (1925-2007) is nog altijd onbewoond. Voor de campagne Nederland Leest wordt een bloemlezing van Wolkers’ teksten over Rottumerplaat herdrukt in Winterbloei. Verslaggever Bob van Huët nam een kijkje op het verlaten Waddeneiland.