Gemaskerde indringers takelen bewoners toe met hamer: ‘Het leek wel een film’

Zwaar gehandicap­te Abdullah krijgt geen invaliden­par­keer­plek: ‘Dit is onmense­lijk’

18 september De 22-jarige Abdullah Aydin is al zijn hele leven zwaar gehandicapt. Zijn situatie is de afgelopen jaren flink verslechterd. De Hagenaar kan bijna niks meer. Als hij ergens heen moet, moeten zijn ouders hem dragen. Zitten in een rolstoel doet namelijk pijn. Toch weigert de gemeente Den Haag het gezin een invalidenparkeervergunning te verlenen. ,,Dit is toch onmenselijk!’’