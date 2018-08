Gemaskerde man die wapen op burgemeester richtte opgepakt

Twee mannen van 52 en 62 jaar uit Landgraaf zijn opgepakt voor bedreiging van de burgemeester Wil Houben (VVD) van Voerendaal. Hij was met de auto onderweg toen een man met bivakmuts zijn wapen op hem richtte. Ook een handlanger van deze man is gearresteerd.

Op 26 februari reed burgemeester Houben met de auto naar het gemeentehuis. Plotseling liep een man met bivakmuts de weg op en richtte een wapen op hem. De burgemeester ontsnapte door hard weg te rijden.

Quote Uit het niets stond ineens iemand met een bivakmuts en een handvuurwa­pen voor mijn auto Burgemeester Wim Houben

Bivakmuts

,,Het was bijna surrealistisch. Uit het niets stond ineens iemand met een bivakmuts en een handvuurwapen voor mijn auto en hield me onder schot. Hij kwam steeds dichterbij. Dan weet je instinctief dat het helemaal fout is. Mijn verstand zei ‘rijden’, mijn lichaam deed zijn werk'', vertelde burgemeester Houben eerder aan De Limburger.

De bedreiging lijkt niet op zichzelf te staan, maar deel uit te maken van een reeks gezagsondermijnende incidenten, aldus de politie. Zo werd in 2017 de auto van een wethouder in brand gestoken. Het opgepakte tweetal brand zou ook brand hebben gesticht in een loods in Voerendaal, zo meldt de politie nu.

Quote Dit heb ik nog nooit meegemaakt Limburgse gouverneur Theo Bovens

Onacceptabel

Het is volgens de Limburgse gouverneur Theo Bovens een van de ernstigste bedreigingen van een bestuurder ooit in Nederland. „Het is ook onacceptabel als je auto in brand wordt gestoken, maar een pistool recht voor je neus is toch weer een heel ander verhaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

De bedreiging van Houben lijkt volgens de politie een waarschuwing voor de gemeente en andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van criminaliteit in Voerendaal. Sinds 2016 zijn hennepkwekerijen en een drugslaboratorium ontmanteld en zijn daaraan verwante belastingschulden geïnd.

Quote Het is verschrik­ke­lijk dat een burgemees­ter die zich 24/7 voor de inwoners inzet zo wordt bedreigd Minister Kajsa Ollongren