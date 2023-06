Gemaskerde mannen mishandelen stel in woning, man vecht met daders

Slachthui­zen onder verscherpt toezicht vanwege misstanden: ‘Goed dat minister een streep trekt’

Slachthuizen komen onder verscherpt toezicht te staan, omdat sprake is van ‘structurele dierenmishandeling’ in de sector. Het gaat niet om incidenten, zei minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in de Tweede Kamer, die zich tevreden toonde over de stappen.