'Gemeen goedje': Politie op zoek naar uit museum gestolen kluis met pijlgif

Video Man uit Oss beschoten in badkamer: 'Het waren forse knallen'

10:51 Een bewoner van een huis aan de Meierij in Oss is vandaag in alle vroegte beschoten. Dat gebeurde in de badkamer van de woning. Zeker één gewapende man drong via het slaapkamerraam zijn huis binnen en loste twee schoten, zeggen meerdere buurtbewoners tegen deze krant. Zij gaan uit van een 'gerichte actie' tegen de bewoner. ,,Het was wachten tot het een keer mis zou gaan.''