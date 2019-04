Gemeente Den Haag blundert en keert 2,5 miljoen euro uit aan werklozen

Vanwege een proefplaatsing bij een werkgever zou een selecte groep mensen een premie ontvangen van enkele honderden euro's. De groep bestaat uit mensen die een uitkering ontvangen, onder wie daklozen, verslaafden en criminelen. De uitkering van de premie pakte door een blunder van de gemeente Den Haag honderd keer hoger uit. Dat bevestigt de gemeente Den Haag na berichtgeving in de Telegraaf. Aan 69 mensen werd een bedrag tussen 30.000 en 150.000 euro overgemaakt. ‘De gemeente betreurt deze gang van zaken’, zo luidt de reactie van Den Haag.



Toen de fout bekend werd is direct actie ondernomen om de bedragen terug te halen. ,,Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd", zegt een gemeentewoordvoerder.



De gedupeerden worden geïnformeerd over de onjuiste storting en dat het bedrag teruggehaald kan worden. Volgens een gemeentewoordvoerder kan de gemeente die terugvordering op bestuursrechtelijke basis zonder moeite uitvoeren. ,,Als het geld retour is, zal met spoed het juiste bedrag worden uitbetaald. Dit wordt per geval vastgesteld en geregeld.”



Of dat ook gaat lukken is nog maar de vraag en het is dan ook nog niet bekend hoeveel geld er mogelijk verdwenen is door de fout. Wat er gebeurt met de mensen die al een deel van het geld hebben uitgegeven, is nog onduidelijk. ,,Ik wil niet op de zaken vooruitlopen", aldus de zegsman.



Het voorval is vooral opvallend omdat voor het overmaken van een dergelijk hoog bedrag meerdere handtekeningen zijn vereist van de financiële afdeling. De gemeente onderzoekt hoe de fout heeft kunnen gebeuren.