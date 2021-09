Gemengde reacties op horecabazen die coronapas controleren: 'Zouden meedoen aan verdeeldheid’

Hoewel iedereen vanaf 13 jaar vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs bij zich moet hebben voor een bezoek aan een restaurant, theater, bioscoop of stadion, wordt daar niet altijd op gecontroleerd. ,,We zijn te klein om constant iemand bij de deur te hebben”, legt een Rotterdamse uitbater uit. Andere horecabazen die wél controleren, krijgen soms te maken met annuleringen en bedreigingen.

In twee grote horecagelegenheden in het centrum van Rotterdam moesten alle bezoekers zaterdagochtend hun coronatoegangsbewijs laten zien, maar een exploitant van een zaak een stukje verderop liet weten dat hij de CoronaCheck-app alleen scant als de gasten daarom vragen. In een ander tentje in de Rotterdamse binnenstad loopt af en toe een medewerker langs de tafeltjes om te controleren. ,,We zijn te klein om constant iemand bij de deur te hebben”, legt de uitbater uit.

Lees ook Koning bekrachtigt gedwongen ontslag Keijzer, Hoekstra betreurt vertrek

In Den Haag zitten zaterdagmiddag de meeste horecabezoekers op een terras vanwege het mooie weer. Een vrouw aan een tafeltje in de zon heeft niet het idee dat bij de gasten die binnen naar het toilet gaan de CoronaCheck-app wordt gecontroleerd. Een ober op een terras op het Plein zegt dat in de zaak waar hij werkt inderdaad geen controle is voor toiletbezoekers, maar wel voor gasten die binnen gaan zitten. ,,Er zijn twee tafels binnen bezet en de mensen die daaraan zitten, lieten zonder problemen hun QR-code zien”, zegt de horecamedewerker. De exploitante van een koffietent laat weten dat ze de app wel controleert. Ze noemt de controles ‘belangrijk'.

In Roermond lijken tal van horecazaken niet al te veel werk te maken van het checken van coronatoegangsbewijzen. In veel restaurants aan het Munsterplein en op de Roerkade hoeven de bezoekers hun QR-code niet te laten scannen. In een theaterhotel in de Limburgse stad is er wel controle voor bezoek aan de brasserie, maar niet voor het toiletbezoek.

Quote Ze waren heel duidelijk dat we een boete of zelfs sluiting riskeren als we gasten toelaten zonder coronatoe­gangs­be­wijs Lily Zhou, restauranteigenaar

'Discrimineren’

In het centrum van Arnhem geven veel horecagelegenheden buiten op het terras aan dat een coronatoegangsbewijs nodig is om naar binnen te mogen. Een aantal willekeurig gekozen restaurants en café’s vraagt inderdaad om een bewijs bij de ingang. Volgens een cafébaas aan het plein waar de markt wordt gehouden, irriteert het sommige mensen dat ze een toegangsbewijs moeten tonen, maar verloopt het controleren in het algemeen soepel.

In Woerden kreeg restauranteigenaar Lily Zhou te horen dat ze zou 'discrimineren en bijdragen aan apartheid en verdeeldheid’. Daarnaast proberen gasten haar om te praten. ,,Het was vaak goedbedoeld, maar ze attendeerden ons erop dat we niet verplicht zouden zijn om mee te doen, omdat het niet overeenkomt met de grondwet.” Omdat sommigen volgens Zhou heel overtuigend klonken, nam ze contact op met de juridische afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Daar waren ze heel duidelijk dat we een boete of zelfs sluiting riskeren als we gasten toelaten zonder coronatoegangsbewijs.”

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (HKN) zouden veel ondernemers al te maken hebben gekregen met annuleringen. Ook zouden sommige restaurant- en caféhouders bedreigingen hebben gekregen.

Bioscopen

De eerste dag dat een coronapasvoor bioscoopbezoekers verplicht is, verloopt rustig. ,,Er is begrip onder de bezoekers en er zijn geen incidenten”, stelt Gulian Nolthenius, voorzitter van bioscoopkoepel NVBF. De koepel kan nog niets kwijt over de bezoekerscijfers van de eerste dag met de coronatoegangsbewijzen. Volgens de voorzitter is het nog te vroeg hier iets over te zeggen. Hij wil de komende week even af te wachten ‘om een goed oordeel te kunnen vormen’.

Eerder was de bioscoopkoepel kritisch over de verplichting van een coronapas bij een bioscoopbezoek. De sector stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer met het verzoek de plannen van het demissionaire kabinet aan te passen.

Demonstraties

In het centrum van Breda wordt zaterdagmiddag een muziekdemonstratie tegen de coronamaatregelen gehouden. Vier dj’s organiseren een looproute, aangevoerd door een trailer met vijftien dj’s. Enkele honderden mensen trekken door de stad tijdens het - tot nu toe - vreedzame protest.

Eén van de organisatoren, Joost Eras, is boos en daarom deze muziekdemonstratie. ,,Er wordt gezegd dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat is niet zo. Ik vind dat het alleen maar erger wordt. Zeker nu de coronapas is ingevoerd.. Dit is niet leven met corona, maar dit is nieuw beleid en daar ben ik fel op tegen.”

Op diverse plekken in Nijmegen is zaterdag kleinschalig gedemonstreerd tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca. ’s Ochtends togen enkele tegenstanders naar de Molenstraat. In de middag demonstreerden zo’n dertien mensen op de hoek van Mariënburg en Tweede Walstraat. Ook in Steenwijk is vandaag een demonstratie tegen de invoer van de coronapas.

Volledig scherm Coronaprotest Breda. © Gerlach Hcchstenbach

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: