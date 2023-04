Gemengde reacties op uitstel kabinetsplan kinderopvang: ‘Nu wél rustig nadenken over beter stelsel’

De organisaties in de kinderopvangsector reageren verschillend op het nieuws dat het kabinet pas in 2027 de kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wil maken , in plaats van in 2025. ,,Dit is een goed plan én een slecht plan.’’

BK, de brancheorganisatie voor de kinderopvang, is tevreden met het uitstel. ,,Om de juiste dingen te doen voor de kinderopvang moeten we met z’n allen terug naar de tekentafel en de echte problemen oplossen in de kinderopvang, namelijk het enorme tekort aan plekken en medewerkers. Daarna kunnen we verder met het bouwen aan een nieuw stelsel’’, zegt directeur Emmeline Bijlsma.

Lees ook Play Kabinet stelt gratis kinderopvang twee jaar uit en gaat bezuinigen: opleidingsbudgetten geschrapt

Deze organisatie is blij dat het kabinet oog heeft voor het enorme personeelstekort in de sector. Bijlsma: ,,We hopen dat dit uitstel ook de tijd biedt om zorgvuldig na te denken over de toekomst van ons stelsel. De minister gaf eerder aan dat we maar één kans hebben om het goed te doen. Hierdoor rust een grote verantwoordelijkheid op alle partners.’’

Vertraging

De andere grote brancheorganisatie, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, is stukken minder te spreken over de vertraging die nu optreedt om een nieuw stelsel in te voeren, waarin onder meer het verdwijnen van het kinderopvangtoeslagcircus via de ouders zal worden geregeld.

BMK noemt het plan zelfs ‘onverstandig’. ,,We hebben gezien tot welke problemen het complexe en foutgevoelige stelsel nu leidt. Dat lijkt het kabinet vergeten’’, aldus voorzitter Loes Ypma. ,,Verder vraagt meer kansengelijkheid voor kinderen erom de opvang een basisvoorziening te maken, net als onderwijs.’’ Ten derde stelt bijna gratis kinderopvang ouders beter in staat om de zorg voor kinderen en werk beter te combineren ‘op een ontspannen manier’’, zegt Ypma.

,,Als sector worden we verrast’’, voegt ze nog toe. Ypma: ,,Wij hebben alles op alles gezet om in 2025 klaar te zijn voor de eerste stap en zijn zeer teleurgesteld. Want het kabinet had een heldere opdracht geschetst: dan zouden kinderen van werkende ouders toegang krijgen.’’

Quote Wij hebben alles op alles gezet om in 2025 klaar te zijn voor de eerste stap en zijn zeer teleurge­steld Loes Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Solide stelsel

Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BoinK), zweeft tussen de standpunten van de brancheclubs in. Hij spreekt van ‘een goed plan én een slecht plan’.

,,Het is een goed plan waar het gaat om het bouwen van een solide stelsel, maar een slecht plan waar het gaat om gedane toezeggingen aan ouders.’’ Volgens Jellesma zitten er nog veel haken en ogen aan de uitvoering van de nieuwe regels. ,,Het zat nu allemaal in de snelkookpan qua voorbereiding en dat is nooit goed. Zelfs heel gevaarlijk. Dat mag in de toekomst nooit meer misgaan.’’

Tegelijk ziet de BOinK-voorman dat het kabinet in tijden van inflatie en arbeidsmarkttekorten een plan uit de hoge hoed toverde waardoor vooral ouders met een midden of hoger inkomen erop vooruitgingen. Jellesma: ,,Ik zeg: neem de tijd om een goed stelsel te creëren. We snappen nog best dat er bezuinigd moet worden, maar zet een deel van het geld in ter compensatie van de laagste inkomens.’’

Tornen aan veiligheid

Ook moet het kabinet volgens hem ophouden met tornen aan de kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvang. ,,Er komen steeds meer klachten binnen over ernstige incidenten door de personeelstekorten. Het is allemaal geen toeval. Breng dat eerst op orde, stabiliseer de kinderopvang! Ik voel de druk van de ouders die op wachtlijsten staan, maar dat mag nooit ten koste gaan van de opvang zelf.’’

BOinK stelt voor dat ouders maar recht krijgen op twee dagen opvang. Als ze een derde dag willen, dan moet dat een woensdag of vrijdag zijn; dat zijn de rustigere dagen bij kinderopvangorganisaties.

Ook BK beseft dat dit uitstel voor ouders natuurlijk een tegenvaller kan zijn. Bijlsma: ,,Tegelijkertijd zou bijna gratis kinderopvang voor veel ouders betekenen dat zij het nakijken hadden en op een wachtlijst terecht zouden komen. Nu de kalenderfixatie op 2025 weg is, kunnen we rustig nadenken over een beter stelsel.’’

Quote Er komen steeds meer klachten binnen over ernstige incidenten door de personeels­te­kor­ten. Het is allemaal geen toeval. Breng dat eerst op orde, stabili­seer de kinderop­vang! Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.