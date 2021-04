Gemiddeld twee verkeersdoden per dag: ‘Miljarden euro's nodig voor verkeersveiligheid’

Dat staat in een manifest van bijna veertig organisaties die samenwerken in de zogenoemde Verkeersveiligheidscoalitie.



De clubs – waaronder ANWB, Bovag, overheden, verzekeraars en hulporganisaties voor slachtoffers – willen onder meer wegen, wandel- en fietspaden beter inrichten, veiliger voertuigen (fiscaal) stimuleren en verantwoordelijk gedrag waar nodig afdwingen; via verkeershandhaving op plekken waar de risico’s hoog zijn en oplopende boetes naarmate bestuurders meer gevaar veroorzaken.



Er vallen in ons land momenteel gemiddeld bijna twee verkeersdoden en 58 ernstig gewonden per dag; in 2020 waren het er 610. Dat is ‘onacceptabel’, vindt de Verkeersveiligheidscoalitie, die het manifest vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer.



Marga de Jager, topvrouw van de ANWB: ,,Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat met name het aantal fietsslachtoffers is toegenomen, ondanks een afname van het verkeer in 2020. We doen het ook niet goed in vergelijking met de rest van Europa. Er wordt onvoldoende prioriteit gegeven aan verkeersveiligheid, en stilstand is achteruitgang. De politiek moet volgens ons permanent aandacht hebben voor verbetering. Want het verkeer verandert en wordt steeds complexer.’’