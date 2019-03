Gemist? Jaap Stam zegt nog geen nee tegen Feyenoord en kopstoot Marco Kroon kan hem duur komen te staan

Jaap Stam naar Feyenoord - Feyenoord ziet in Jaap Stam een serieuze kandidaat om na de zomer trainer Giovanni van Bronckhorst op te volgen in Rotterdam. Technisch directeur Martin van Geel heeft de huidige trainer van PEC Zwolle reeds gepolst om te kijken of Stam iets voelt voor een dienstverband in de Kuip. Stam verkoopt Feyenoord op voorhand geen nee. Dat laat de trainer van PEC Zwolle, die naar eigen zeggen nog niet is benaderd om Giovanni van Bronckhorst in Rotterdam op te volgen, weten aan De Stentor.

Brand bij Attero Wilp - ‘Hoe vaak gaat dit nog gebeuren?’ De maat is vol voor Algemeen Belang Wilp Achterhoek als het gaat om Attero. De vereniging eist concrete maatregelen om te voorkomen dat het weer mis gaat bij de afvalverwerker waar zaterdag een grote brand woedde.

Meer misdaad gemeld - Meld Misdaad Anoniem (M.) ontving in 2018 een recordaantal van 249 meldingen over laboratoria waar xtc of ghb werd gefabriceerd. Dat houdt een stijging in van 40 procent ten opzichte van 2017, toen er 178 keer heimelijk over een drugslab werd getipt. De meeste tips kwamen uit politieregio’s Zeeland-West-Brabant (46) en Oost-Nederland (40).

Taaltoets voor vluchteling - Gemeenten in Oost-Nederland op ramkoers met staatssecretaris over taaltoets voor vluchtelingen. Zeven gemeenten in de regio toetsen niet of een vluchteling de taal wel leert. Iets dat ze van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) wél moeten doen, wanneer deze een uitkering krijgt.

De staatssecretaris wil met gemeenten in gesprek over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de tegenprestatie voor een uitkering bij vluchtelingen.

Koopstoot Marco Kroon - De kopstoot die oorlogsheld Marco Kroon afgelopen weekend zou hebben uitgedeeld aan een agent, kan hem duur komen te staan. Als de mishandeling bewezen wordt, heeft hij niet alleen strafrechtelijk een groot probleem, maar ook met defensie en kan hij zelfs zijn dapperheidsonderscheiding verliezen.