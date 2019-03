Gemist? Oosten klaagt massaal over vliegverkeer Schiphol en 119 zwaar verwaarloosde koeien weggehaald bij boer

Opvang voor verslaafden en slachtoffers van loverboys - Voor vrouwen die in de prostitutie zijn beland of verslaafd zijn geraakt aan bijvoorbeeld drugs of alcohol, komt er een beschermde woonlocatie in Heeten. In eerste instantie nemen er zo’n tien vrouwen hun intrek.

2 miljoen euro - De familie van de gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser uit Gorssel moet ruim twee miljoen euro aan de Rabobank betalen. De Rabobank stelt dat het geld onrechtmatig is doorgesluisd na het faillissement van de Gorsselse vastgoedreus, met als doel het bedrag te onttrekken aan de schuldeisers.

Intertoys blijft - Intertoys heeft bekendgemaakt welke filialen uiterlijk half mei worden gesloten. Het personeel is inmiddels door de speelgoedketen op de hoogte gebracht. Vanochtend werd bekend dat Intertoys een doorstart maakt.

Het goede nieuws is dat een deel van het Intertoyspersoneel z’n baan behoudt. Deze 1000 à 1500 mensen (500 à 750 fte’s) komen in dienst van de nieuwe eigenaar, het Portugese Green Swan. Maar voor een nog groter deel, zo’n 2000 mensen, houdt het op: zij staan op straat.

119 verwaarloosde koeien weggehaald - Bij een boer uit de gemeente Steenwijkerland worden in totaal 119 koeien weggehaald, een deel hiervan is al afgevoerd. Daarnaast wordt de veehouderij de komende zes maanden stilgelegd. Op de boerderij werden de dieren onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Het is de derde keer dat de veehouder in de fout gaat. De dieren kregen bedorven voer, er was geen water voorhanden en overal lag mest.

Oosten klaagt massaal over vliegverkeer Schiphol - Vanuit Oost-Nederland wordt sinds vorig jaar volop geklaagd over vliegverkeer van Schiphol. In 2018 kwamen er bij het meldpunt ruim tweeduizend klachten binnen uit plaatsen in het oosten. Vreemd, zegt het meldpunt: ,,We vliegen al jaren over die gebieden en zijn niets anders gaan doen.”

