Gemist? Stop de hondsbrutale gps-dieven en Myriam voert een kruistocht tegen antidepressiva

Het is 31 mei 2017, afgelopen vrijdag precies twee jaar geleden, als Myriam van de Lagemaat thuis in Heteren haar man Arjan in de schuur vindt. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt en laat naast zijn vrouw drie dochters achter. De zelf gekozen dood van haar man laat haar intens verdrietig, maar vooral met heel veel vragen achter. ,,Voor mij is het duidelijk, Arjan zou zoiets nooit uit zichzelf gedaan hebben.‘’

