‘Genderneutraal? Wat een onzin. Waarom zou ik neutraal moeten zijn?’

Nieuwe maatregel voor bescher­ming prostitu­ees: gemeenten mogen controle­ren op dwang en leeftijd

Gemeenten krijgen straks wettelijk de mogelijkheid om te controleren en vast te leggen of sekswerkers vrijwillig bij een exploitant werken, of ze meerderjarig zijn en of bijvoorbeeld aan een taaleis wordt voldaan. Zo moeten prostituees beter beschermd worden tegen misstanden.

9:19