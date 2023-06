Geneyro zag een serval op TikTok en heeft er nu een als huisdier: ‘Dat ze mijn jas heeft versnipperd hoort erbij’

Met videoGeneyro zag een serval op TikTok en besloot: die moet ik hebben. Een paar maanden voor het verboden wordt om het roofdier als huisdier te houden, heeft hij er eentje aangeschaft. Dat ze in een week tijd zijn jas en telefoon al heeft vernield, neemt hij voor lief. Bij Stichting AAP zijn ze minder enthousiast over de vele TikTok-servals. Jaarlijks moeten zij er tientallen opvangen.

Donderdagmiddag in het Nollebos bij Vlissingen. Een man laat zijn labrador uit, een ouder stel sjokt achter een jack russell aan, een man maant zijn bouvier verder te lopen en daar wandelt, fietst en jogt nog van alles tussendoor. Maar zodra Geneyro met Luna de hoek omkomt, staat iedereen stil. Wat is dát? Een serval, zegt Geneyro stralend. De ooh’s en aah’s zijn niet van de lucht.

Geneyro met zijn serval Luna. ,,Ik ben altijd gek op dieren geweest."

Want het is waar: met haar natuurlijke panterprintje is Luna een plaatje om te zien. En dan dat guitige koppie en die grote oren. In zijn heuptasje heeft Geneyro een paar ons kipfilet mee, voor de nodige stops. Omdat Luna nog maar 3 maanden oud is, krijgt ze ook regelmatig de fles. Gewoon, in het bos. Dan klemt ze haar pootjes om Geneyro’s hand waarmee hij het flesje vasthoudt en kloekt de melk gulzig naar binnen.

Per 1 januari 2024 verboden als huisdier

,,Een jaar geleden of zo zag ik ze voor het eerst op TikTok”, vertelt Geneyro Elodia (21). ,,Ik was gelijk verkocht. Ik móest er een hebben. Ik ben altijd gek op dieren geweest, weet je. Altijd katten thuis, altijd met mijn moeder mee naar de paarden. Ik heb ook wel wat met honden, maar meer met katten. Zo’n serval is zo groot als een hond, maar het blijft een kat. Ideaal.”

Nou ja, kat... Een serval is een roofdier. Met die grote oren kan ze hazen onder de grond opsporen, met de klauwen scheurt ze vlees binnen no-time aan flarden. Geen huisdier dus, concludeerde minister Staghouwer, en zette het dier op de lijst met verboden huisdieren. Dat verbod gaat per 1 januari 2024 in. Dieren die mensen dan al in huis hebben, mogen ze tot hun dood houden. Zoals Luna.

Geneyro gaat vaak naar het Nollebos met Luna. Daar houdt hij ook de nodige stops.

Hele benedenverdieping leeggehaald

Geneyro snapt het besluit van de minister wel. ,,Er zijn veel mensen die een serval nemen om mee te pronken, puur voor de aandacht. Terwijl ze het dier zelf geen aandacht geven. Ik doe dat wel. Al mijn vrije tijd besteed ik aan haar. Dan gaan we naar het Nollebos, lekker rennen. Van het weekend waren we er zeven uur achter elkaar. Tussendoor uitrusten op een bankje. Dan slaapt ze op mijn buik. Dat is echt zo cute.”

De jonge Vlissinger heeft de serval pas een week, maar hij heeft al drastische maatregelen moeten nemen. ,,Ik heb de hele benedenverdieping leeggehaald. Eigenlijk staat er alleen nog een bank. De rest is naar boven, want niks blijft heel. De vaas ging om, van de krabpaal is niets over. De gordijnen heb ik zelf maar kortgeknipt.”

Als een echte kitten rust Luna ook met regelmaat even uit.

Versnipperde North Face-jas

Het maakt Geneyro niet uit - zelfs die versnipperde dure North Face-jas vergeeft hij haar. ,,Dat hoort erbij. Ik kan ook niet boos op haar worden. Luna is vaak bij mijn moeder, waar ze een grote buitenren heeft, en in mijn eigen huis laat ik een groot klimparadijs voor haar bouwen. Dat had ik eerst ook gedaan voor mijn hamster, met allemaal PVC-buizen door de hele kamer. Ik zei toch, ik ben gek op dieren.”

Alleen kan Luna 1 meter hoog worden, 2 als ze uitgerekt op haar hoge poten staat. Sinds de hype zijn er al diverse ontsnapt en zit het verblijf bij Stichting AAP ramvol servals die hun eigenaren toch de baas waren. Geneyro is daar niet zo bang voor. ,,Ik kan haar makkelijk aan. Ze bijt nu ook wel eens, maar dat zijn meer liefdesbeetjes. Al merk ik wel dat ze sterke tanden heeft.” Hij laat zijn telefoon zien, met een gebarsten scherm. ,,Eén beet, meteen krak!”

Er loopt een sint-bernhard voorbij. Een béér vergeleken bij een serval-kitten. Luna springt achteruit, zet een hoge rug op en blaast, al komt er nog geen geluid uit haar bekje. Geneyro pakt haar vertederd op. ,,Kijk nou, ze is alleen maar bang. Precies een kat. Ik weet zeker: hoe ouder ze wordt, hoe leuker we het hebben samen.”

Wat mag wel, wat mag niet? Het kabinet heeft een lijst samengesteld met zoogdieren die je thuis mag houden. Met ingang van 1 januari 2024 staan de Russische dwerghamster, het stokstaartje en de chinchilla daar niet meer tussen. Maar ook de serval wordt verboden. Tot grote opluchting van Stichting AAP, die de afgelopen drie jaar meer dan honderd afgedankte servals kreeg aangeboden. ,,Allemaal dieren die als jong in huis waren genomen, waarvan eigenaren later concludeerden dat het toch niet gaat”, legt woordvoerder Peter de Haan uit. ,,Omdat ze agressief werden, of depressief, of omdat de ziektekosten de pan uit rezen. Veel servals krijgen gezondheidsproblemen. Zwakke botten, vergroeiingen, noem maar op. En volwassen servals hebben hele ratten en hele duiven nodig om te eten. Kom daar maar eens aan.” Als jonkie zijn ze superschattig, daar weten ze bij de stichting alles van. ,,Het zijn prachtige dieren, op TikTok ziet het er schitterend uit. En sommige mensen doen echt hun best. Ze richten hun halve huis op de dieren in, ze houden er zielsveel van. Maar een serval is een wild dier. Ze zijn gebouwd om te jagen. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, het is droevig om de dieren te veroordelen tot een achtertuin. Servals hebben ruimte nodig.” Zelfs Stichting AAP kan ze die ruimte niet geven. Van de honderd aangeboden servals heeft het opvangcentrum in Almere er maar een paar opgenomen. ,,Alleen de ergste gevallen”, zegt De Haan. ,,Wat er met de rest gebeurt? Tja, die belanden op Marktplaats voor de volgende onwetende mensen. Zo gaan ze van eigenaar naar eigenaar. Of ze worden gedumpt, dat gebeurt ook. Op de Veluwe schijnt er nog eentje rond te lopen.” Stichting AAP hoopt dat het verbod ervoor zorgt dat de trend stopt. ,,In België heeft het gewerkt. Daar bestaat het verbod al langer en daar is het aantal servals als huisdier drastisch afgenomen. En dat is maar goed ook, want ze zijn absoluut niet geschikt als huisdier. Deze dieren horen gewoon in de natuur.”

