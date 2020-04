Genezen ic-patiënt: ‘Drie dagen geleden kreeg ik weer zin in het leven’

,,Behalve dat ik zo slap als een krant ben, gaat het voor de rest eigenlijk prima. Ik voel me uitstekend, heb nergens last van. Geen rare kuchjes of hoestjes. Maar ja, ik heb wel weken in het ziekenhuis gelegen, dus ik kan nog niet veel. Als je hard blaast, waai ik weg.”

,,Ik was met een groepje vrienden gaan skiën in Noord-West-Italië. Na een paar dagen voelde ik me net ietsje minder lekker, een soort grieperig gevoel. Beetje misselijk, beetje niet fit. Maar helemaal niet hoesten of zo, wat de meeste coronapatiënten wel hebben. We volgden toen al de ontwikkelingen rond corona in Noord-Italië, maar wij zaten helemaal aan de andere kant. Daar was toen nog niets aan de hand . Achteraf bleek dat niet zo te zijn. Toen ik thuis kwam heb ik de huisarts gebeld. Maar ik had de typische coronaverschijnselen niet. Na een paar dagen kreeg ik enorm hoge koorts. Dat was voor de huisarts de trigger om te zeggen: ga naar het ziekenhuis. Daar hebben ze buitengewoon adequaat gehandeld. Ik ben getest en ze hebben me meteen daar gehouden. Wanneer weet ik niet meer precies, maar op een gegeven moment heeft de arts gezegd: deze meneer moet aan het zuurstof. Toen hebben ze onder zeil gebracht en naar de intensive care gebracht.”