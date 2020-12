Dit was 2020 ‘We zagen de beelden op terrassen, op stranden, in vakantie­oor­den en schrokken ons rot’

11:03 De coronacrisis was dit jaar ook een lesje in nederigheid voor het kabinet. Het idee dat we alles goed op orde hebben in ons eigenwijze landje, begint te wankelen deze zomer als de regering de grip op de pandemie verliest.