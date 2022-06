Geniet, maar pas op: ‘Als je oververhit het water in springt, kan je lichaam een hick-up krijgen’

Gemeente koopt huis van 8,5 ton voor doorgang naar parkeer­plaats

De gemeente Hilvarenbeek is voor meer dan een ton boven de vraagprijs eigenaar geworden van een woonhuis in het dorp. Het college van B en W wil via het perceel een doorgang maken naar de openbare parkeerplaats aan de Koestraat. Dat er fors meer is betaald dan de vraagprijs, is te rechtvaardigen, zo geeft een woordvoerster aan.

14 juni