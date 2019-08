Genodigden in kleurrijke kleding tijdens afscheid prinses Christina

De kist met Christina stond sinds dinsdag opgesteld in de Koepel van Fagel, een apart gebouwtje op het terrein van paleis Noordeinde dat dient als rouwkapel.



Familie, vrienden en andere geïnteresseerden konden daar de afgelopen dagen afscheid van de prinses nemen. Vanmorgen is de kist onder begeleiding van de koninklijke familie en andere bekenden en genodigden overgebracht van de Koepel van Fagel naar het koetshuis van de Koninklijke Stallen. Daar vindt vanmiddag het afscheid in besloten kring plaats.



Naast haar drie kinderen waren ook Christina’s zussen (Beatrix, Irene en Margriet), het koningspaar, prinses Mabel en Constantijn en Laurentien met de kinderen aanwezig. Geen van de genodigden in de stoet was gekleed in het zwart en de kinderen van Christina, Bernardo, Juliana en Nicolás droegen een bloem op de borst. De kist van Christina lag, net als in de rouwkapel, vol met zonnebloemen. De drie prinsessen, Amalia, Alexia en Ariane zijn niet in de stoet te zien. Ook de kleinkinderen van Christina liepen niet mee in de stoet. Zij sluiten waarschijnlijk later aan.



Bij de rest van de familie ontbraken de prinsessen Annette en Anita. Ook de verzorgster van prinses Christina liep mee met de Oranjes.