Genoeg griepvaccins om 60- tot 70-jarigen in te enten

Week opgesloten met de baas en slapen op kantoor: deze drie mensen gaan in quarantai­ne op het werk

2 december Wim ligt in de kantine, Leander in het kantoor van de bedrijfsleider en Remon slaapt in zijn eigen directiekantoor. Als we in quarantaine moeten, dan doen we dat toch gewoon op het werk, dachten ze bij Dutch Deco Finish in Erp.