Gerard Sanderink moet ex-vriendin nog eens 2,6 miljoen betalen

Geen bewijs

4,6 miljoen

Zowel Sanderink als Van Egten gingen tegen dat laatste vonnis in beroep. En dat pakt nu voordelig uit voor Van Egten. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt dat ze inderdaad recht heeft op veel meer dwangsommen dan eerder gevonnist: niet 1,9 miljoen, maar in totaal 4.610.000 miljoen euro. Sanderink moet dus nog ruim 2,6 miljoen bijbetalen. Hij is ook veroordeeld tot proces- en advocaatkosten, voor een totaalbedrag van bijna 37.000 euro.

Alles kwijt

Sanderink is inmiddels zwaar in de problemen gekomen door de vete met zijn ex, en zijn merkwaardige gedrag sinds hij een relatie heeft met Van Rijbroek. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde vorig jaar dat hij ‘geen rationele beslissingen meer kan nemen’ over Centric. Hij verloor daar alle zeggenschap over het bedrijf. Volgende week dreigt hetzelfde te gebeuren met zijn bouwbedrijven Strukton, Antea en Oranjewoud: dan is er weer een procedure bij de Ondernemingskamer om hem ook daar volledig uit het bedrijf te verbannen.