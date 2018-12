Gerechtshof: geen strafzaak tegen de tabaksindustrie om ‘zware mishandeling’

De beslissing van het gerechtshof volgt op een eerdere beslissing van het Openbaar Ministerie in februari van dit jaar. Het OM zag er toen geen strafzaak in en liet weten niet tot vervolging over te gaan. Meteen daarna startte advocaat Bénédicte Ficq een artikel 12-procedure om het OM te dwingen alsnog de vier grote sigarettenproducenten van dit land voor de rechter te slepen.