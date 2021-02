Gerechtshof: Juridisch niets mis met avondklok

Vorige week dinsdag ontstond er grote chaos toen de rechter de avondklok per direct van tafel veegde. De overheid had onvoldoende nut en noodzaak bewezen en volgens de rechter de verkeerde wet gebruikt voor de juridische onderbouwing. Ze deden een beroep op een wet die alleen bedoeld is voor noodgevallen zoals een dijkdoorbraak. Niet voor een avondklok, waar al langer over werd gesproken.

Het was een enorme overwinning voor actiegroep Viruswaarheid die de rechtszaak had aangespannen. Het kabinet stond in zijn hemd, maar de euforie was van korte duur. Nog dezelfde dag ging de staat in hoger beroep en bleef de avondklok gewoon gelden.

Wat volgde was een chaotische week met crisisoverleg en een nieuwe spoedwet om de verstrekkende uitspraak te repareren. Het oordeel van het gerechtshof vandaag had dan ook geen invloed meer op de avondklok; die zou hoe dan ook in stand blijven tot 15 maart en valt sinds maandag onder de nieuwe wet.

Maar voor de ruim 33.000 uitgeschreven boetes kon de uitspraak wel verstrekkende gevolgen hebben. Die zouden weleens kunnen vervallen. Nu het gerechtshof vindt dat het kabinet de juiste juridische weg heeft bewandeld, verandert er ook niets aan de status van de uitgeschreven boetes.

Anders dan de rechtbank vindt het gerechtshof dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. De corona-pandemie is hiervoor voldoende aanleiding. De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. De inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.

Voorman Willem Engel van Viruswaarheid is in een eerste, korte reactie teleurgesteld. ,,Welkom in de dictatuur. Natuurlijk gaan we in cassatie”, laat hij weten. Later komt de protestgroep nog met een uitgebreide reactie.

Advocaat Frank van Ardenne die iemand bijstaat met een boete voor het overtreden van de avondklok, laat weten toch naar de rechter te stappen om de boete aan te vechten. Volgens hem is het een principiële zaak geworden. ,,Als de regering zelf overtuigd zou zijn van de kwaliteit van de eerste wet, dan was zo’n hersteloperatie overbodig geweest. Het juridisch fundament blijft volgens ons onvoldoende voor een boete.”

